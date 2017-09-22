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Криминал | Без вести пропавшего челябинца подозревают в краже продуктов в Кузнецке

22.09.2017|10:23
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В Кузнецке в магазине задержали мужчину, подозреваемого в краже продуктов питания.

Работники магазина усмотрели в действиях покупателя преступный умысел и нажали на тревожную кнопку.

Прибывший в торговую точку наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии застал подозреваемого на месте происшествия и передал полицейским.

«В ходе проверки было установлено, что задержанный - 53-летний житель Челябинской области, который находится в розыске как без вести пропавший», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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