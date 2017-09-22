22.09.2017 | 09:22

В ночь на среду, 20 сентября, в Пензе сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего жителя Овражной улицы. Молодой человек, уже имеющий судимость, причинил телесные повреждения 54-летней женщине.

Наряд группы задержания, получивший сигнал тревоги и прибывший на место происшествия, задержал подозреваемого в тот момент, когда он пытался скрыться.

Выяснилось, что между пензенцем и родственницей, прибывшей погостить, во время застолья разгорелась ссора. Нетрезвый парень вцепился зубами в указательный палец на левой руке женщины и откусил ей часть фаланги.

«Пострадавшая была доставлена бригадой скорой помощи в городскую клиническую больницу № 6 им. Захарьина. Подозреваемый передан сотрудникам полиции», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.