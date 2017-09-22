22.09.2017 | 10:13

Молодая пензячка, проживающая на улице Краснова, обнаружила, что ее ВАЗ-2110, припаркованный возле дома, пропал. Не мешкая, автовладелица набрала 02 и сообщила о произошедшем.

В Пензе был оперативно введен план «Перехват». Вскоре полицейские обнаружили «десятку» возле одного из торговых центров в Октябрьском районе. При осмотре выяснилось, что из машины пропали 7 000 рублей.

По факту угона и кражи были возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого - 21-летнего жителя Пензы.

Молодой человек рассказал, что раньше они с девушкой жили вместе, поэтому у него был второй комплект ключей от ее автомобиля. Затем пара рассталась. В один из дней парень пришел к дому бывшей подруги, увидел во дворе машину и угнал ее, а деньги, обнаружившиеся в салоне, потратил.

«Автомобиль возвращен законной владелице. Расследование уголовного дела продолжается. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.