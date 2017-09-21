21.09.2017 | 09:08

В Пачелмском районе возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС. Он подозревается в служебном подлоге.

По данным следствия, поздним вечером 4 августа сотрудник полиции в служебном кабинете составил на водителя административный протокол, указав, что у мужчины установлена концентрация паров этилового спирта, являющаяся допустимой.

После этого инспектор исправил протокол, увеличив значение концентрации паров спирта. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозила административная ответственность.

«Совершение противоправного деяния сотрудником полиции выявлено оперативно-разыскной частью собственной безопасности УМВД России по Пензенской области. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.