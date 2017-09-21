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Криминал | В Пачелмском районе инспектор ДПС подозревается в служебном подлоге

21.09.2017|09:08
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В Пачелмском районе возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС. Он подозревается в служебном подлоге.

По данным следствия, поздним вечером 4 августа сотрудник полиции в служебном кабинете составил на водителя административный протокол, указав, что у мужчины установлена концентрация паров этилового спирта, являющаяся допустимой.

После этого инспектор исправил протокол, увеличив значение концентрации паров спирта. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозила административная ответственность.

«Совершение противоправного деяния сотрудником полиции выявлено оперативно-разыскной частью собственной безопасности УМВД России по Пензенской области. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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Гость|21.09.2017 09:25|

Ничего не понял,пишите конкретно

Гость|21.09.2017 09:34|

Да все тут понятно! Инспектор замерил пары, оказались в пределах допустимого, посмотрел начальник инспектора, сказал, что такого быть не должно и ему пришлось исправлять, а теперь будут проблемы похуже!

Гость|21.09.2017 09:35|

водитель дыхнул - алкоголь в норме, можно ехать, в протоколе инспектор написал что доза в норме, а когда водитель уехал - исправил показания алкотестера на лишение

Гость|21.09.2017 10:30|

Что за дурь

Гость|21.09.2017 10:34|

Инспектор составил протокол в служебном кабинете. Водитель мимо кабинета по коридору проезжал? Или под окнами кабинета? Самого инспектора надо было продуть.

Имя: Гость
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