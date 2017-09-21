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Криминал | Трех пензенцев подозревают в краже из магазина пуховика и брюк

21.09.2017|10:29
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В Пензе из торгового центра на проспекте Строителей украли одежду общей стоимостью более 10 тысяч рублей.

В полицию обратилась представитель магазина. Она рассказала, что с витрины были похищены мужские брюки и пуховая куртка. В торговый центр отправилась следственно-оперативная группа.

«Сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних установили причастность к совершению преступления трех жителей Пензы – двух юношей в возрасте 18 и 20 лет, а также несовершеннолетней девушки», - сообщили ИА «ПензаИнформ в пресс-службе регионального УМВД России.

Молодые люди в краже признались, похищенная одежда была изъята. По факту преступления правоохранители возбудили уголовное дело.

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Гость|21.09.2017 10:52|

преступление века, всем дать "вышку" !!!

Гость|21.09.2017 10:57|

penzainform.ru писал(a):

двух юношей в возрасте 18 и 20 лет, а также несовершеннолетней девушки
Счастье иметь детушек... Срочно заведите.

Гость|21.09.2017 11:20|

В 20 лет ума нет и не будет.

Гость|21.09.2017 11:21|

Гость писал(a):

Счастье иметь детушек... Срочно заведите.

Дебилам детей иметь нельзя, Живи дальше бездетный ты наш.

Гость|21.09.2017 11:26|

Во дурачки, без мозгов

Гость|21.09.2017 11:31|

К зиме готовятся отопления не будет

Гость|21.09.2017 11:33|

Гость писал(a):

Дебилам детей иметь нельзя
Не суди по себе.

Гость|21.09.2017 11:42|

Гость писал(a):

К зиме готовятся отопления не будет
снова тэц бахнет?

Имя: Гость
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