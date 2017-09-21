21.09.2017 | 10:29

В Пензе из торгового центра на проспекте Строителей украли одежду общей стоимостью более 10 тысяч рублей.

В полицию обратилась представитель магазина. Она рассказала, что с витрины были похищены мужские брюки и пуховая куртка. В торговый центр отправилась следственно-оперативная группа.

«Сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних установили причастность к совершению преступления трех жителей Пензы – двух юношей в возрасте 18 и 20 лет, а также несовершеннолетней девушки», - сообщили ИА «ПензаИнформ в пресс-службе регионального УМВД России.

Молодые люди в краже признались, похищенная одежда была изъята. По факту преступления правоохранители возбудили уголовное дело.