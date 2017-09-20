20.09.2017 | 17:06

Совсем скоро на скамье подсудимых окажутся 18 человек. Завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы. Она действовала на территории Пензенской области и Мордовии.

Специализировались злоумышленники на распространении синтетических наркотиков через Интернет.

«Часть обвиняемых сотрудники полиции задержали в период с августа по октябрь 2016 года при попытках забрать из тайников на территории Пензенской области оптовые партии наркотических средств спайса и «скорости». В дальнейшем оперативники установили личность межрегионального курьера - уроженца Саратовской области, занимавшегося перевозкой крупных партий синтетических наркотиков», - сообщил зам. начальника отдела СЧ СУ УМВД России по Пензенской области Олег Буканов.

Задержать мужчину попытались в Саранске, но он оказал сопротивление, скрылся, на ходу из машины выбрасывал зелье. Поймали его в Малосердобинском районе.

«С самого начала, с Москвы, у меня было 6-6,5 кг», - рассказал подозреваемый.

«После того как межрегиональный курьер доставлял в Пензенскую область крупную партию наркотических средств, их забирали другие участники, отвечавшие за распространение в Пензе и Саранске. Между собой участники группы знакомы не были, кроме троих жителей Пензенской области, которые действовали совместно», - добавил Олег Буканов.

Всем участникам преступной группы грозит до 20 лет тюрьмы. 12 обвиняемых содержатся под стражей, трое под домашним арестом и столько же под подпиской о невыезде.