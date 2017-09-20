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Криминал | Пара из Кузнецка обвиняется в организации и проведении азартных игр

20.09.2017|17:17
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В Кузнецке утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя и его 24-летней знакомой.

Их подозревали в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием соответствующего оборудования вне игровой зоны по предварительному сговору.

Как было установлено, пара занималась этим с апреля по май на втором этаже фитнес-центра «Манго».

«Дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|20.09.2017 17:37|

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

Имя: Гость
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