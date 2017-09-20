В Кузнецке утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя и его 24-летней знакомой.
Их подозревали в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием соответствующего оборудования вне игровой зоны по предварительному сговору.
Как было установлено, пара занималась этим с апреля по май на втором этаже фитнес-центра «Манго».
«Дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история
http://2qu.ru/nikodex