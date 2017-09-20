20.09.2017 | 17:17

В Кузнецке утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя и его 24-летней знакомой.

Их подозревали в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием соответствующего оборудования вне игровой зоны по предварительному сговору.

Как было установлено, пара занималась этим с апреля по май на втором этаже фитнес-центра «Манго».

«Дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.