19.09.2017 | 09:55

В понедельник, 18 сентября, в одном из магазинов, расположенных в торговом центре на улице Московской в Пензе, произошел инцидент. Мужчина взял бутылку дорогого алкоголя и направился к выходу, не расплатившись за товар.

Охранник не смог задержать злоумышленника, и сотрудники магазина позвонили в правоохранительные органы. Сигнал о происшествии поступил группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Бойцы оперативно прибыли по вызову и на выходе из торгового центра задержали подозреваемого - 38-летнего пензенца. При личном досмотре, проведенном в присутствии понятых, у него был изъят неоплаченный коньяк стоимостью 5 000 рублей.

«Подозреваемого передали сотрудникам полиции», - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.