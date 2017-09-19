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Криминал | Житель Пензы подозревается в краже коньяка стоимостью 5 000 рублей

19.09.2017|09:55
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В понедельник, 18 сентября, в одном из магазинов, расположенных в торговом центре на улице Московской в Пензе, произошел инцидент. Мужчина взял бутылку дорогого алкоголя и направился к выходу, не расплатившись за товар.

Охранник не смог задержать злоумышленника, и сотрудники магазина позвонили в правоохранительные органы. Сигнал о происшествии поступил группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Бойцы оперативно прибыли по вызову и на выходе из торгового центра задержали подозреваемого - 38-летнего пензенца. При личном досмотре, проведенном в присутствии понятых, у него был изъят неоплаченный коньяк стоимостью 5 000 рублей.

«Подозреваемого передали сотрудникам полиции», - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|19.09.2017 11:08|

это что за охранник такой? для чего он там стоит тогда? дармоед!

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