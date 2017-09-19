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Криминал | В Пачелмском районе осужден мужчина, виновный в гибели своей матери

19.09.2017|13:16
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Суд Пачелмского района вынес приговор 31-летнему местному жителю, признав его виновным в смерти матери.

Напомним: трагедия произошла в селе Студенка в ночь на 26 июня. Пьяный мужчина поскандалил со своей 56-летней матерью и разозлился из-за того, что она в пылу ссоры стала унижать и оскорблять его нецензурными выражениями.

Сельчанин схватил нож и ударил женщину в бедро. Она скончалась от полученного ранения, осложнившегося массивной кровопотерей.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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Гость|19.09.2017 13:27|

penzainform.ru писал(a):

наказание в виде 8 лет лишения свободы
всего 8 лет?

Имя: Гость
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