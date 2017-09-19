19.09.2017 | 13:16

Суд Пачелмского района вынес приговор 31-летнему местному жителю, признав его виновным в смерти матери.

Напомним: трагедия произошла в селе Студенка в ночь на 26 июня. Пьяный мужчина поскандалил со своей 56-летней матерью и разозлился из-за того, что она в пылу ссоры стала унижать и оскорблять его нецензурными выражениями.

Сельчанин схватил нож и ударил женщину в бедро. Она скончалась от полученного ранения, осложнившегося массивной кровопотерей.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.