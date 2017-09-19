19.09.2017 | 09:09

Cотрудники уголовного розыска ОМВД России по Сердобскому району задержали 57-летнего бродягу. Стражи порядка установили его причастность к преступлению, совершенному в Сердобске в июле этого года.

В больницу был доставлен 40-летний местный житель, которого незнакомый мужчина ударил ножом в живот. Ранение, нанесенное сердобчанину, расценивается как тяжкий вред здоровью.

Расследуя преступление, сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 57-летний гражданин без определенного места жительства, ранее судимый. Совершив преступление, он не стал задерживаться в Сердобске и пустился в путь. Однако уйти от полиции ему не удалось: его нашли и задержали в Москве.

«Подозреваемый признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.