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Криминал | В Москве задержан 57-летний бродяга, ударивший сердобчанина ножом

19.09.2017|09:09
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Cотрудники уголовного розыска ОМВД России по Сердобскому району задержали 57-летнего бродягу. Стражи порядка установили его причастность к преступлению, совершенному в Сердобске в июле этого года.

В больницу был доставлен 40-летний местный житель, которого незнакомый мужчина ударил ножом в живот. Ранение, нанесенное сердобчанину, расценивается как тяжкий вред здоровью.

Расследуя преступление, сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 57-летний гражданин без определенного места жительства, ранее судимый. Совершив преступление, он не стал задерживаться в Сердобске и пустился в путь. Однако уйти от полиции ему не удалось: его нашли и задержали в Москве.

«Подозреваемый признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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