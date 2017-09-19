19.09.2017 | 16:43

Знакомая пензенца Максима Жулина не мелочилась. Она попросила у молодого человека в долг 1 миллион 960 тысяч рублей. Деньги взяла на месяц под залог принадлежащей ей двухкомнатной квартиры.

«Спустя этот срок деньги она мне не вернула обратно. Мы обратились с документами в суд. Суд выяснил и сказал, что квартира годом ранее оказалась в залоге у другого человека», - рассказал Максим Жулин.

Тому в свое время женщина не вернула 1 миллион 300 тысяч рублей.

В ходе расследования были установлены и другие граждане, пострадавшие от действий подозреваемой. В частности, в октябре 2016 года она взяла в долг на лечение матери у своего знакомого тоже немалую сумму - 1 миллион 398 тысяч рублей.

«Деньги, которые ей давала потерпевшая, в указанный срок (до 20 декабря 2016 года) возвращены не были. Были потрачены на личные нужды», - сообщила следователь отдела № 4 СУ УМВД России по г. Пензе Светлана Кошелева.

Теперь должнице грозит лишение свободы на срок до 10 лет.