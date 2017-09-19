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Криминал | Пензячка не вернула знакомым более 4,6 миллиона, взятых в долг

19.09.2017|16:43
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Знакомая пензенца Максима Жулина не мелочилась. Она попросила у молодого человека в долг 1 миллион 960 тысяч рублей. Деньги взяла на месяц под залог принадлежащей ей двухкомнатной квартиры.

«Спустя этот срок деньги она мне не вернула обратно. Мы обратились с документами в суд. Суд выяснил и сказал, что квартира годом ранее оказалась в залоге у другого человека», - рассказал Максим Жулин.

Тому в свое время женщина не вернула 1 миллион 300 тысяч рублей.

В ходе расследования были установлены и другие граждане, пострадавшие от действий подозреваемой. В частности, в октябре 2016 года она взяла в долг на лечение матери у своего знакомого тоже немалую сумму - 1 миллион 398 тысяч рублей.

«Деньги, которые ей давала потерпевшая, в указанный срок (до 20 декабря 2016 года) возвращены не были. Были потрачены на личные нужды», - сообщила следователь отдела № 4 СУ УМВД России по г. Пензе Светлана Кошелева.

Теперь должнице грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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Гость|19.09.2017 20:03|

Где тролли?

Гость|19.09.2017 20:09|

Тролли в сказках про гномов, эльфов и гномов

Гость|19.09.2017 20:12|

Ничего, найдет лошка, он выплатит.

Гость|19.09.2017 20:13|

Можа Инициалы этой шарлтАнки...? Чобы не пострадать от таких красавиц в дальнейшем...

Гость|19.09.2017 20:15|

Главное забрюхатеть от него побыстрее, чтобы не сбежал, когда узнает поднаготную.

Гость|19.09.2017 20:18|

penzainform.ru писал(a):

В ходе расследования были установлены и другие граждане, пострадавшие от действий подозреваемой.
как у ней со здоровьицем? ведь живут же люди с одной почкой в наше время. лучше одну продать, чем иметь две нерабочих. ну а наш суд самый гуманный суд.

Гость|19.09.2017 20:33|

Приходите завтра, гы-гы-гы!!!

Имя: Гость
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