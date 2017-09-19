В Пензе заведено уголовное дело на 34-летнюю горожанку, заставлявшую пятерых своих детей в возрасте от 6 до 15 лет заниматься попрошайничеством.
Установлено, что женщина обучала их методам выпрашивания денег у посторонних и отправляла в наиболее многолюдные места.
Между тем пензячка уже дважды привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
«Материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании женщины», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Попрошайничество это не противозаконно. Вместо того чтобы помочь женщине АЖ С ПЯТЬЮ(!!!)ДЕТЬМИ вы лицемеры её осуждаете. Не ждите и вы милости от Бога, но тяжбами и трагедиями будет наполнена вся ваша жизнь до самой могилы и вечного ада душ ваших судачащих, без любви... без умения прощать... без желания жертвовать ради других...