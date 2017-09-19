19.09.2017 | 10:27

В Пензе заведено уголовное дело на 34-летнюю горожанку, заставлявшую пятерых своих детей в возрасте от 6 до 15 лет заниматься попрошайничеством.

Установлено, что женщина обучала их методам выпрашивания денег у посторонних и отправляла в наиболее многолюдные места.

Между тем пензячка уже дважды привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании женщины», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.