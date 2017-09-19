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Криминал | 34-летняя пензячка заставляла пятерых своих детей попрошайничать

19.09.2017|10:27
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В Пензе заведено уголовное дело на 34-летнюю горожанку, заставлявшую пятерых своих детей в возрасте от 6 до 15 лет заниматься попрошайничеством.

Установлено, что женщина обучала их методам выпрашивания денег у посторонних и отправляла в наиболее многолюдные места.

Между тем пензячка уже дважды привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании женщины», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|19.09.2017 10:42|

Попрошайничество это не противозаконно. Вместо того чтобы помочь женщине АЖ С ПЯТЬЮ(!!!)ДЕТЬМИ вы лицемеры её осуждаете. Не ждите и вы милости от Бога, но тяжбами и трагедиями будет наполнена вся ваша жизнь до самой могилы и вечного ада душ ваших судачащих, без любви... без умения прощать... без желания жертвовать ради других...

Гость|19.09.2017 10:49|

Лишать родительских прав! Вырастут такие дети, с единственным навыком просить деньги, возьмут ножик и убъют предыдущего оратора за пару мобилу.

Гость|19.09.2017 10:57|

Респект гостю 10:49

Гость|19.09.2017 10:58|

Гость писал(a):

Попрошайничество это не противозаконно
Попрошайничество это аморально и асоциально

Гость|19.09.2017 11:02|

Не удивлюсь если цыганка какая-нибудь

Гость|19.09.2017 11:20|

Вы Бог чтоли чтобы судачить об этой женщине???

Гость|19.09.2017 11:27|

Гость писал(a):

Попрошайничество это не противозаконно

Попрошайничество это аморально и асоциально

Твоя мамашка и папашка блядь и козёл и самые аморальные уроды они преступные И Я СМЕЮ УТВЕРЖДАТЬ ЭТО. Ты меня услышало выбляданное существо?

Путлер грёбаный вас свиней ново-русских безбожных презерватив штопаный НЕ АМОРАЛЕН НЕ АССОЦИАЛЕН??? россия сегодня самая поганейшая страна скотов и уродов в мире. РУССКИЕ СВИНЬИ КРОМЕ КАК ОСУЖДАТЬ НИЧЕГО ЭТИ БЛЯДИ РУССКИЕ НЕ УМЕЮТ, ТЕ ВЫБЛЯДКИ РУССКИЕ КОТОРЫЕ ПРЕДАЛИ И БОГА И ПРАВОСЛАВИЕ.

Гость|19.09.2017 11:31|

Ну ты и урод.....

Гость|19.09.2017 11:32|

Гость писал(a):

ВЫБЛЯДКИ РУССКИЕ КОТОРЫЕ ПРЕДАЛИ И БОГА И ПРАВОСЛАВИЕ.
Вы прослушали монолог: "Христианство - самая мирная и терпеливая религия"

Гость|19.09.2017 11:32|

В 34 года, с 5ю детьми (да ещё если мужа нет), в этой стране только и остаётся попрошайничать.

Имя: Гость
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