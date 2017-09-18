18.09.2017 | 12:26

В Пензе 20-летний молодой человек подозревается в применении насилия к представителю власти.

2 сентября около одного из домов на Молодогвардейской улице пьяный мужчина был задержан полицейскими за неповиновение требованию о прекращении противоправных действий.

Возмутившись задержанием и отказавшись проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, он стал бить блюстителя правопорядка руками и ногами.

«Сотруднику полиции причинен кровоподтек правой щечной области», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Расследование уголовного дела продолжается.