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Криминал | В Пензе 20-летний молодой человек подозревается в избиении полицейского

18.09.2017|12:26
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В Пензе 20-летний молодой человек подозревается в применении насилия к представителю власти.

2 сентября около одного из домов на Молодогвардейской улице пьяный мужчина был задержан полицейскими за неповиновение требованию о прекращении противоправных действий.

Возмутившись задержанием и отказавшись проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, он стал бить блюстителя правопорядка руками и ногами.

«Сотруднику полиции причинен кровоподтек правой щечной области», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Гость|18.09.2017 13:45|

а про факт мужеловства опять МОЛЧОК!

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