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Криминал | Пензячка лишилась сбережений после беседы с «сотрудницей ПФР»

18.09.2017|17:17
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Пенсионерка лишилась денег после общения с дамой, представившейся сотрудницей пенсионного фонда.

На улице Ворошилова злоумышленница подошла к пожилой женщине и завела разговор об оплате коммунальных услуг. Незнакомка сказала, что отдавать деньги за капитальный ремонт горожанке было не нужно.

Они поднялись в квартиру пенсионерки якобы для того, чтобы посмотреть квитанции.

«Она говорит: «Вы платили последнюю платежку. Должна быть не одна платежка, а две, вы плохо смотрели в ящике почтовом. У вас есть замок на почтовом ящике?». Я говорю: «Есть замок, у нас никогда не вынимают», - рассказала потерпевшая.

В результате пенсионерка вышла в подъезд, чтобы поискать квитанцию. Женщина в это время оставалась в квартире одна.

«После того как незнакомка ушла, пенсионерка обнаружила пропажу сбережений и обратилась в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности подозреваемой», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Стражи порядка изъяли запись камеры видеонаблюдения. Техника запечатлела предполагаемую злоумышленницу, перед тем как она вошла в подъезд потерпевшей. Полицейские обращаются к пензенцам с просьбой: «Если у вас есть информация о личности подозреваемой, позвоните по телефону 02».

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