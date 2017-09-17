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Криминал | На улице Островского у 42-летнего мужчины отобрали телефон

17.09.2017|14:30
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Среди белого дня на глазах свидетелей злоумышленник отобрал у мужчины сотовый телефон. Преступление произошло на улице Островского. Без мобильника остался 42-летний гражданин.

«Потерпевший запомнил приметы нападавшего и передал их полиции. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан подозреваемый в совершении данного преступления.

Им оказался ранее неоднократно судимый житель Пензы 1974 года рождения», - сообщила следователь отдела № 2 СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Злодея патруль доставил в отдел полиции. Подозреваемый ничего отрицать не стал.

«Он находился в состоянии алкогольного опьянения, и ему нужны были денежные средства на приобретение спиртного. С этой целью он и совершил преступление. Похищенный сотовый телефон сотрудники полиции изъяли в ходе осмотра места происшествия по месту проживания подозреваемого», - добавила Елена Селезнева.

Любитель чужих мобильных телефонов заключен под стражу. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

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Гость|17.09.2017 18:16|

Телефон золотой что ли, ежели семь лет?

Гость|17.09.2017 18:31|

а Ширшиной тогда надо давать срок 777 лет+ за то что делала дела на трезвую голову!

Имя: Гость
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