17.09.2017 | 14:30

Среди белого дня на глазах свидетелей злоумышленник отобрал у мужчины сотовый телефон. Преступление произошло на улице Островского. Без мобильника остался 42-летний гражданин.

«Потерпевший запомнил приметы нападавшего и передал их полиции. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан подозреваемый в совершении данного преступления.

Им оказался ранее неоднократно судимый житель Пензы 1974 года рождения», - сообщила следователь отдела № 2 СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Злодея патруль доставил в отдел полиции. Подозреваемый ничего отрицать не стал.

«Он находился в состоянии алкогольного опьянения, и ему нужны были денежные средства на приобретение спиртного. С этой целью он и совершил преступление. Похищенный сотовый телефон сотрудники полиции изъяли в ходе осмотра места происшествия по месту проживания подозреваемого», - добавила Елена Селезнева.

Любитель чужих мобильных телефонов заключен под стражу. Ему грозит до семи лет тюрьмы.