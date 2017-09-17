17.09.2017 | 13:11

61-летний владелец склада, расположенного в Иссе, обратился в районную полицию с заявлением о краже полутоны фуражного зерна.

Он уточнил, что злоумышленник проник в помещение ночью, разобрав часть крыши, и похитил 10 мешков с названным выше содержимым.

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные установили причастность к совершению преступления 29-летнего местного жителя.

«Он признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.