16.09.2017 | 10:26

В полицию Городищенского района поступило сообщение о преступлении, которое было совершено в селе Канаевка.

Ночью на улице Пристанционной злоумышленник нанес колото-резаные раны 24-летнему жителю Мокшана. Молодой человек был доставлен в больницу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - им оказался 32-летний житель Саранска, ранее судимый.

«Он задержан. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.