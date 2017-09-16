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Криминал | В Городищенском районе житель Саранска ранил 24-летнего мужчину

16.09.2017|10:26
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В полицию Городищенского района поступило сообщение о преступлении, которое было совершено в селе Канаевка.

Ночью на улице Пристанционной злоумышленник нанес колото-резаные раны 24-летнему жителю Мокшана. Молодой человек был доставлен в больницу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - им оказался 32-летний житель Саранска, ранее судимый.

«Он задержан. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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