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Криминал | Житель Неверкинского района осужден за кражи коров и лошадей

15.09.2017|11:36
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39-летний житель Неверкинского района приговорен к лишению свободы за кражи коров и лошадей, которых он сбывал скупщикам.

За пять лет, с сентября 2011 года по октябрь 2016-го, сельчанин совершил 10 хищений домашних животных в Неверкинском районе, 1 - в Кузнецком районе и 7 - в Саратовской области. Сумма причиненного им ущерба превысила 1 млн 17 тыс. рублей.

«Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимого имущественного ущерба судом удовлетворены. Приговор вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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