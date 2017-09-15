15.09.2017 | 10:59

Курьезный случай произошел с 32-летним жителем села Неверкино, решившим обокрасть местный магазин «Бристоль».

В ночь на 22 мая сельчанин перепилил дужку навесного замка, поднял рольставни и отжал пластиковую дверь.

В торговом зале он наполнил пять фирменных пакетов продуктами: сложил в них 29 бутылок с алкоголем, сигареты, а также несколько видов мороженого, жевательную резинку и освежающие конфеты. Общая стоимость товаров, приготовленных к похищению, превысила 20 тысяч рублей.

Однако ночной вор не дотерпел до момента, когда ему удастся спокойно посмаковать вино и полакомиться сладостями. Он прямо в магазине выпил пол-литра коньяка и уснул под прилавком.

Утром сладко спящего злоумышленника обнаружили сотрудники охраны магазина.

«Суд назначил виновному наказание в виде 160 часов обязательных работ. Имущество возвращено законному владельцу. Приговор вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.