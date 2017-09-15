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Криминал | В селе Неверкино магазинный вор выпил коньяк и уснул под прилавком

15.09.2017|10:59
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Курьезный случай произошел с 32-летним жителем села Неверкино, решившим обокрасть местный магазин «Бристоль».

В ночь на 22 мая сельчанин перепилил дужку навесного замка, поднял рольставни и отжал пластиковую дверь.

В торговом зале он наполнил пять фирменных пакетов продуктами: сложил в них 29 бутылок с алкоголем, сигареты, а также несколько видов мороженого, жевательную резинку и освежающие конфеты. Общая стоимость товаров, приготовленных к похищению, превысила 20 тысяч рублей.

Однако ночной вор не дотерпел до момента, когда ему удастся спокойно посмаковать вино и полакомиться сладостями. Он прямо в магазине выпил пол-литра коньяка и уснул под прилавком.

Утром сладко спящего злоумышленника обнаружили сотрудники охраны магазина.

«Суд назначил виновному наказание в виде 160 часов обязательных работ. Имущество возвращено законному владельцу. Приговор вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|15.09.2017 11:39|

Украл-выпил-в тюрьму, это же классика ! А тут только испытательные работы !

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