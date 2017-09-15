15.09.2017 | 13:22

Стали известны подробности преступления, раскрытого сотрудниками полиции в Кузнецком районе.

Напомним: в пятницу, 8 сентября, участковому уполномоченному полиции, обслуживающему село Комаровка, позвонил местный житель и рассказал, что в лесу возле села обнаружил тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Участковый сообщил о случившемся в дежурную часть отдела полиции. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

При осмотре полицейские нашли неподалеку от трупа яму с водой, в которой лежал фрагмент бампера автомобиля. Проведя подворный обход в Комаровке, стражи порядка обнаружили машину с соответствующими повреждениями. Хозяин дома, возле которого она стояла, рассказал, что накануне к нему обратился наглядно знакомый и попросил вытащить трактором застрявший в яме автомобиль.

Погибшим оказался кузнечанин, работавший таксистом. Оперативники установили личность человека, который обратился за помощью к трактористу, и проверили круг его общения. В результате сотрудники полиции выявили троих подозреваемых - жителей Кузнецка в возрасте от 20 до 26 лет. Двух из них полицейские задержали, еще один скрылся и сейчас находится в розыске.

По предварительным данным, между тремя пассажирами и таксистом разгорелся конфликт, и подозреваемые до смерти забили водителя. Затем, решив скрыть следы преступления, они на машине погибшего вывезли его тело в район Комаровки. На обратном пути автомобиль застрял в яме.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело.

«Полиция и следственный комитет обращаются за помощью в розыске подозреваемого в совершении преступления. Это Ринат Рафикович Давыдов, возраст - 24 года, проживает в городе Кузнецке. Если у вас есть информация о возможном местонахождении подозреваемого, сообщите ее по телефону отдела МВД России по Кузнецкому району 8-8412-630-225», - обращается к жителям Пензенской области пресс-служба регионального управления МВД.