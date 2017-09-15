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Криминал | Трое жителей Кузнецкого района подозреваются в нападении на таксиста

15.09.2017|16:53
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В лесном массиве у села Комаровка Кузнецкого района случайный прохожий обнаружил тело человека с признаками насильственной смерти и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Неподалеку в яме с водой полицейские нашли часть бампера автомобиля, а затем во время осмотра дворов и само транспортное средство. Как выяснилось позже, оно принадлежало погибшему. Мужчина работал таксистом в Кузнецке.

«Гражданин, возле дома которого находилось транспортное средство, пояснил, что накануне к нему обратился наглядно знакомый и попросил вытащить трактором застрявшую в яме машину.

В ходе дальнейших действий оперативники выяснили личность человека, который обратился за помощью к жителю Комаровки, проверили круг его общения. В результате сотрудники полиции узнали личности троих подозреваемых», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что трое жителей Кузнецкого района употребляли спиртное совместно, после чего вызвали такси для поездки. В ходе конфликта с таксистом злоумышленники нанесли потерпевшему удары в область головы и грудной клетки, затем оставили мужчину в лесном массиве близ села Комаровка», - добавила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Наталия Фомина.

На обратном пути злоумышленники застряли в яме.

Двух из них полицейские задержали. Одному удалось скрыться, он находится в розыске.

«Это Давыдов Ринат Рафикович 24 лет, проживавший в Кузнецке. Если у вас есть информация о возможном местонахождении подозреваемого, сообщите ее по телефону отдела МВД России по Кузнецкому району 8 (8412) 630-225 или 02», - обратилась к жителям области Ольга Евдокимова.

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