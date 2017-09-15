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Криминал | Пензенец подозревается в краже тротуарной плитки с ул. Максима Горького

15.09.2017|09:37
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Представитель коммерческой организации обратился в пензенскую полицию с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что ночью на улице Максима Горького похитили 445 единиц тротуарной плитки.

Участковые уполномоченные установили, что к совершению преступления причастен 42-летний пензенец.

«Он признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Напомним: летом плиткой начали выкладывать тротуары на нескольких центральных улицах Пензы. Работы должны были проводиться на Володарского (от Бакунина до Пушкина), Кирова (от Славы до М. Горького), М. Горького (от Кирова до Красной), Лермонтова (от Кирова до Советской), Чехова (от Бакунина до Долгова), Долгова (от Московской до Чехова), Бакунина (от моста через Суру до Урицкого и от Куприна до Плеханова) и т. д.

Планируется, что общая площадь пешеходных дорожек, вошедших в программу «Безопасные и качественные дороги», составит 49 547 кв. метров.

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Гость|15.09.2017 10:17|

Интересно, а куда девают б/у плитку, бордюрные камни и т.п.? Предполагаю, что в бюджет ее не оприходуют.Скорее всего у кого нибудь на даче очутится.

Имя: Гость
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