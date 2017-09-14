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Криминал | Житель Нижнего Ломова сжег дотла дом матери

14.09.2017|10:24
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Суд вынес приговор 43-летнему безработному жителю Нижнего Ломова, который поджег чужой дом. В результате строение сгорело полностью, а ущерб, нанесенный владелице, составил более 612 тысяч рублей.

Мужчина спалил дом своей умершей бабушки, который унаследовала мать. Последняя отказалась подарить его сыновьям, и тогда нижнеломовец пошел на преступление.

«В соответствии с позицией прокурора, с учетом просьбы потерпевшей о смягчении наказания ее сыну, суд назначил гражданину 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Приговор в законную силу не вступил.

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