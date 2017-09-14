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Криминал | В Шемышейском районе москвич продавал анаболические стероиды

14.09.2017|12:28
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Перед Шемышейским районным судом предстанет 28-летний предприниматель из Московской области, торговавший крупными партиями анаболических стероидов.

Мужчина приобретал сильнодействующие вещества по низким ценам в Интернете, а затем с помощью знакомых перепродавал людям, которые занимаются спортом и применяют их. Распространение было организовано в ряде населенных пунктов России, в том числе и в Шемышейском районе.

«За совершение указанного преступления максимальным наказанием, предусмотренным УК РФ, является лишение свободы сроком до 8 лет», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Дело направлено в суд для распространения по существу.

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