14.09.2017 | 12:28

Перед Шемышейским районным судом предстанет 28-летний предприниматель из Московской области, торговавший крупными партиями анаболических стероидов.

Мужчина приобретал сильнодействующие вещества по низким ценам в Интернете, а затем с помощью знакомых перепродавал людям, которые занимаются спортом и применяют их. Распространение было организовано в ряде населенных пунктов России, в том числе и в Шемышейском районе.

«За совершение указанного преступления максимальным наказанием, предусмотренным УК РФ, является лишение свободы сроком до 8 лет», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Дело направлено в суд для распространения по существу.