31-летняя жительница Городищенского района предстанет перед судом за кражу мобильного телефона.
В середине июля женщина во время обеденного перерыва зашла в магазин в райцентре и увидела на подставке прилавка сотовый, оставленный ребенком, который делал покупки перед ней.
Она отвлекла продавца, попросив принести ей лимонад с дальнего стеллажа, а затем, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны мальчика и других посетителей, положила телефон в карман и вышла.
После этого женщина села в свою машину, отключила сотовый стоимостью 3 436 рублей, положила его в бардачок и уехала на работу.
«Обнаружили злоумышленницу благодаря записи с видеокамер, установленных в магазине. Телефон и карта памяти к нему были изъяты у нее сотрудниками полиции», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Несмотря на это, женщина виновной себя не признала.
«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», - резюмировала Светлана Артамонова.
Лучшие силы района были брошены на поимку вора-рецедивиста. И он бы пойман и передан в руки правосудия. Так будет с каждым.кто найдёт телефон или кошелёк. Полицейские представлены к высшей награде-Ордену Мужества.