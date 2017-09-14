14.09.2017 | 09:54

31-летняя жительница Городищенского района предстанет перед судом за кражу мобильного телефона.

В середине июля женщина во время обеденного перерыва зашла в магазин в райцентре и увидела на подставке прилавка сотовый, оставленный ребенком, который делал покупки перед ней.

Она отвлекла продавца, попросив принести ей лимонад с дальнего стеллажа, а затем, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны мальчика и других посетителей, положила телефон в карман и вышла.

После этого женщина села в свою машину, отключила сотовый стоимостью 3 436 рублей, положила его в бардачок и уехала на работу.

«Обнаружили злоумышленницу благодаря записи с видеокамер, установленных в магазине. Телефон и карта памяти к нему были изъяты у нее сотрудниками полиции», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Несмотря на это, женщина виновной себя не признала.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», - резюмировала Светлана Артамонова.