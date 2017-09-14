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Криминал | В Городище у ребенка украли телефон, оставленный на прилавке в магазине

14.09.2017|09:54
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31-летняя жительница Городищенского района предстанет перед судом за кражу мобильного телефона.

В середине июля женщина во время обеденного перерыва зашла в магазин в райцентре и увидела на подставке прилавка сотовый, оставленный ребенком, который делал покупки перед ней.

Она отвлекла продавца, попросив принести ей лимонад с дальнего стеллажа, а затем, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны мальчика и других посетителей, положила телефон в карман и вышла.

После этого женщина села в свою машину, отключила сотовый стоимостью 3 436 рублей, положила его в бардачок и уехала на работу.

«Обнаружили злоумышленницу благодаря записи с видеокамер, установленных в магазине. Телефон и карта памяти к нему были изъяты у нее сотрудниками полиции», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Несмотря на это, женщина виновной себя не признала.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», - резюмировала Светлана Артамонова.

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Гость|14.09.2017 10:18|

Лучшие силы района были брошены на поимку вора-рецедивиста. И он бы пойман и передан в руки правосудия. Так будет с каждым.кто найдёт телефон или кошелёк. Полицейские представлены к высшей награде-Ордену Мужества.

Гость|14.09.2017 10:29|

Да ладно вам,ребенок все-таки потерял.Плакал,небось.

Гость|14.09.2017 10:30|

Гость писал(a):

Гость|14.09.2017 10:18|

Лучшие силы района были брошены на поимку вора-рецедивиста. И он бы пойман и передан в руки правосудия. Так будет с каждым.кто найдёт телефон или кошелёк. Полицейские представлены к высшей награде-Ордену Мужества

она украла, а не нашла, не путай теплое с мягким дурачек

Гость|14.09.2017 10:32|

Гость писал(a):

Лучшие силы района были брошены на поимку вора-рецедивиста. И он бы пойман и передан в руки правосудия. Так будет с каждым.кто найдёт телефон или кошелёк. Полицейские представлены к высшей награде-Ордену Мужества.
То есть, судя по Вашему сарказму, подобные злодеяния должны оставаться без внимания правоохранителей? Что бы Вы сказали, случись подобное в Вашим ребенком?

Гость|14.09.2017 10:33|

Гость писал(a):

То есть, судя по Вашему сарказму, подобные злодеяния должны оставаться без внимания правоохранителей? Что бы Вы сказали, случись подобное в Вашим ребенком?
да че ты его спрашиваешь, видно же что дебила кусок написал

Гость|14.09.2017 10:35|

Спасибо хозяину магазина за установленную видеокамеру.

Иначе в жизни бы не нашли.

Гость|14.09.2017 11:45|

Ну и что? Телефон-то хоть стоющий? У меня у ребенка, который сейчас уже институт закончил, в школе, прямо в первый день украли, мы же не сильно расстроились!

Имя: Гость
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