История угона автомобиля и его возвращения владельцу началась с предложения помощи.
«В нашем подъезде живет мой знакомый, он хорошо разбирается в проводке. Он напросился со мной. Пока я работаю, он позанимается с машиной», - рассказал потерпевший Юрий Епифанов.
Мужчина оставил соседа наедине с «железным конем», у которого за 24 года эксплуатации появились проблемы с электроникой, а сам хозяин отправился на работу. Вечером же на месте свою «Ладу» 99-й модели он не увидел, как и знакомого. Пошел в полицию.
«Там буквально часа за два-три нашли машину и его в пьяном состоянии. Его забрали в милицию, машину осмотрели и вернули мне. Я даже не знал, что он умеет водить машину. Я ему оставил ключи, чтобы он занимался проводкой», - пояснил Юрий Епифанов.
«При помощи имеющегося у него ключа завел двигатель машины и совершил на ней поездку к одному из торговых центров города Пензы, где и оставил ее», - сообщила начальник отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Ирина Кудимова.
Подозреваемый сейчас находится под стражей, ему за спонтанную поездку на «Ладе» 1993 года выпуска грозит до пяти лет лишения свободы.
Надо было радоваться что он избавил Вас от мучений с 24 летним тазом.