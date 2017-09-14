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Криминал | Пьяный пензенец вместо ремонта машины соседа угнал ее

14.09.2017|15:32
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История угона автомобиля и его возвращения владельцу началась с предложения помощи.

«В нашем подъезде живет мой знакомый, он хорошо разбирается в проводке. Он напросился со мной. Пока я работаю, он позанимается с машиной», - рассказал потерпевший Юрий Епифанов.

Мужчина оставил соседа наедине с «железным конем», у которого за 24 года эксплуатации появились проблемы с электроникой, а сам хозяин отправился на работу. Вечером же на месте свою «Ладу» 99-й модели он не увидел, как и знакомого. Пошел в полицию.

«Там буквально часа за два-три нашли машину и его в пьяном состоянии. Его забрали в милицию, машину осмотрели и вернули мне. Я даже не знал, что он умеет водить машину. Я ему оставил ключи, чтобы он занимался проводкой», - пояснил Юрий Епифанов.

«При помощи имеющегося у него ключа завел двигатель машины и совершил на ней поездку к одному из торговых центров города Пензы, где и оставил ее», - сообщила начальник отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Ирина Кудимова.

Подозреваемый сейчас находится под стражей, ему за спонтанную поездку на «Ладе» 1993 года выпуска грозит до пяти лет лишения свободы.

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Гость|14.09.2017 20:25|

Надо было радоваться что он избавил Вас от мучений с 24 летним тазом.

Имя: Гость
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