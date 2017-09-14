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Криминал | Областной суд начал рассмотрение дела по факту убийства ребенка в Сурске

14.09.2017|16:03
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Начался суд над мужчиной, который, по версии следствия, убил 10-летнего ребенка. Служители Фемиды рассматривают уголовное дело в отношении гражданина 1982 года рождения.

«Согласно заключению судебной и психолого-психологической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Суду предстоит допросить потерпевших, свидетелей по делу, исследовать все доказательства и решить вопрос о возможности применения принудительной меры медицинского характера в отношении этого человека», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Напомним: трагедия случилась в феврале 2017-го. В Сурске вечером у небольшого магазина молодой гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на ребенка.

«Он нанес проходившему мимо мальчику множественные удары ножом. В результате ребенок 2006 года рождения скончался на месте происшествия», - добавила Наталья Быченкова.

Мужчина сбежал. Местные жители сразу же предположили, кто стоит за преступлением.

«Верхняя Елюзань, пока так, версия, якобы это товарищ неадекватный, то есть ненормальный, собственно говоря», - рассказал житель г. Сурска Александр Прохоров.

Чуть позже это предположение подтвердили сотрудники следственного комитета. А задержали психически неуравновешенного человека у его знакомой. Там же обнаружили орудие убийства.

«На нем кровь мальчика - потерпевшего. На одежде также обнаружены кровь и генетический материал потерпевшего», - пояснил руководитель СУ СК РФ по Пензенской области Олег Трошин.

«Также в рамках расследования уголовного дела установлены еще три факта совершения общественно опасных деяний данным мужчиной. Так, в октябре 2016 года он пытался поджечь три автомобиля местных жителей села Верхняя Елюзань Городищенского района», - отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Кроме того, гражданин, зарезавший школьника, ранее был неоднократно судим.

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