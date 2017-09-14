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Криминал | Невменяемый бековчанин трижды ударил ножом полицейского

14.09.2017|13:13
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В среду, 13 сентября, Бековский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении мужчины, напавшего с ножом на сотрудника правоохранительных органов, который исполнял свои должностные обязанности.

В июне старший полицейский группы охраны и конвоирования бековского районного отделения МВД РФ должен был сопровождать медработников, которым предстояло перевезти психически больного человека из Бекова в Сердобск для госпитализации.

В Бекове невменяемый мужчина возмутился предложением поехать в больницу, взял нож и трижды ударил им полицейского в живот и руки. Больного удалось смирить только после вмешательства его родственников и применения специальных средств.

Как сообщили в пресс-службе Бековского районного суда, два удара в живот не повлекли причинения сотруднику полиции телесных повреждений, а нанесение резаных ран правой кисти обернулось легким вредом здоровью.

Суд учел, что преступление было совершено в состоянии невменяемости, и постановил применить к больному принудительные меры медицинского характера в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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Гость|14.09.2017 14:13|

застрелить

Гость|14.09.2017 14:43|

Гость писал(a):

застрелить
кого?

Гость|14.09.2017 14:47|

Какие у нас полицейские, им и нож ни почем! Они теперь наверное и в огне не горят и в воде не тонут. Вот что творит указ о реорганизации милиции в полицию.

Имя: Гость
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