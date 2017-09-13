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Криминал | Житель Пензы получил условный срок за кражу денег из чужого кошелька

13.09.2017|13:43
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Во вторник, 12 сентября, вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда Пензы в отношении 54-летнего местного жителя, совершившего кражу. Мужчина похитил 17 тысяч рублей из оставленного в магазине кошелька.

Вечером 20 марта в одном из крупных магазинов Октябрьского района пензенец заметил на стеллаже рыбного отдела кошелек. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и достал из него деньги. Пустой кошелек он положил обратно, после чего скрылся.

«В суде подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, возместил причиненный преступлением ущерб. Дело рассмотрено в особом порядке», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда г. Пензы.

В результате мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

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Гость|13.09.2017 13:59|

А если бы украл из собственного кошелька, то получил бы пеальный срок ?

Имя: Гость
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