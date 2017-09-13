13.09.2017 | 09:20

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении двух разбойных нападений. Одно из них произошло в середине августа в Пензе: угрожая травматическим пистолетом, злоумышленник потребовал от сотрудника отдать ему деньги из кассы и скрылся.

На следующий день разбойник напал на пункт приема металла в городе Сызрани Самарской области. События развивались по аналогичному сценарию: мужчина, угрожая оружием, забрал 17 тысяч рублей.

Самарские оперативники связались с пензенскими коллегами и выяснили, что с места преступления были изъяты следы пальцев рук. Проверка по базе Пензенской области результатов не принесла. Однако после аналогичной проверки отпечатков в Самарской области подозреваемый был установлен, и вскоре его задержали в Московской области.

«Им оказался уроженец города Чапаевска, который долгое время проживал в селе Кошки Самарской области, а после уехал на заработки в столицу. Кроме того, по результатам экспертизы, гильзы, изъятые с места преступления в городе Сызрани, оказались идентичными изъятым с места совершения разбоя в городе Пензе», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По признакам разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Сотрудники полиции проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.