13.09.2017 | 16:58

Негостеприимный прием гостям Пензы запомнится надолго. Чтобы осмотреть достопримечательности областного центра, жители Пачелмы сняли квартиру.

«Когда мы спали с моим мужем, пришли какие-то незнакомые для меня люди и начали избивать моего мужа, вымогать деньги. Сорвали с меня цепочку, вытащили деньги из моей сумки. Потом нас вывели на улицу», - рассказала потерпевшая.

После этого издевательства продолжились.

«Выдергивали волосы, избивали моего мужа», - добавила женщина.

«Они наносили удары чайником, микроволновкой, руками, ногами. После этого я терял сознание шесть раз», - сообщил потерпевший.

Утром супружескую пару отвезли домой в Пачелму, где потребовали 500 тысяч рублей.

«Тогда у мужа один из грабителей забрал 200 тысяч из рук. Когда они уезжали, второй грабитель сказал, что через два-три дня приедут, чтобы мы отдали 300 тысяч», - заключила женщина.

Избитые обратились в полицию, сотрудники которой быстро вычислили предполагаемых вымогателей.

«Подозреваемыми оказались жители Пензенской области 1991 и 1997 года рождения, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Один из них привлекался к ответственности за аналогичное преступление», - пояснила старший следователь отдела № 1 УМВД России по г. Пензе Елена Семенкова.

Подозреваемые сообщили, что деньги с потерпевших они требовали в качестве компенсации морального вреда, якобы когда-то им нанесли оскорбления. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.