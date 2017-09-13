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Криминал | На проспекте Строителей приезжие из Ивановской области избили пензенца

13.09.2017|13:07
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Во вторник, 12 сентября, в Пензе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение от дежурного службы 02 о драке на проспекте Строителей.

Через несколько минут росгвардейцы прибыли на место происшествия и увидели, как двое мужчин избивают третьего. Стражи порядка разняли и задержали драчунов. Ими оказались двое приезжих из Ивановской области, одному из которых 34 года, другому - 53, и 34-летний житель Пензы.

Между мужчинами у аптеки на проспекте Строителей произошла словесная перепалка. Она переросла в драку, в которой пензенец не смог в одиночку противостоять двум противникам.

«Потерпевшему мужчине была вызвана скорая медицинская помощь. Задержанные граждане доставлены в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего», - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|13.09.2017 13:32|

не смог в одиночку противостоять.... Через несколько минут росгвардейцы прибыли на место...

Гость|13.09.2017 14:08|

Надо было росгвардейцам переломать приезжих,отомстить за своего.

Имя: Гость
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