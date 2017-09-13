13.09.2017 | 13:07

Во вторник, 12 сентября, в Пензе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение от дежурного службы 02 о драке на проспекте Строителей.

Через несколько минут росгвардейцы прибыли на место происшествия и увидели, как двое мужчин избивают третьего. Стражи порядка разняли и задержали драчунов. Ими оказались двое приезжих из Ивановской области, одному из которых 34 года, другому - 53, и 34-летний житель Пензы.

Между мужчинами у аптеки на проспекте Строителей произошла словесная перепалка. Она переросла в драку, в которой пензенец не смог в одиночку противостоять двум противникам.

«Потерпевшему мужчине была вызвана скорая медицинская помощь. Задержанные граждане доставлены в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего», - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.