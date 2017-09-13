13.09.2017 | 12:02

В Кузнецке из цеха по производству корпусной мебели на улице Свердлова украли необходимые для производства материалы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

В полицию обратился представитель предпринимателя. Он рассказал, что с июня по сентябрь из цеха пропали направляющие стержни и кромка. При этом неизвестные лица проникли в помещение через незапертую дверь.

В производственный цех была направлена следственно-оперативная группа.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 28-летнего работника предпринимателя», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе.

Работник предприятия признался в краже. Фурнитура была частично изъята.

В настоящее время ведется проверка для дальнейшего принятия процессуального решения.