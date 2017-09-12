12.09.2017 | 09:38

Суд вынес приговор 50-летнему жителю Заречного, признав его виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В мае 2012 года в Сердобске гражданин купил у своего знакомого самодельный пистолет, переделанный из газового, а также 75 винтовочных патронов, оборонительную осколочную гранату и взрыватель для ручных гранат.

Оружие, боеприпасы и взрывное устройство он хранил сначала в своей квартире, а затем спрятал их в лесу в Заречном. В январе 2017 года арсенал изъяли сотрудники правоохранительных органов.

«Суд назначил гражданину наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Напомним, что в ноябре 2016 года в Заречном были осуждены отец и сын, собравшие целую коллекцию оружия: пистолеты различных моделей, в том числе редких, револьвер, карабин, гранатометы, винтовки и около 1 000 патронов различного калибра. Кроме того, отец семейства приобрел два минных взрывателя УЗРГМ и пять осколочных наступательных гранат РГД-5.