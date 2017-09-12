12.09.2017 | 10:13

В Пензе задержан молодой человек, скрывавшийся от сотрудников правоохранительных органов. Он подозревается в убийстве в Екатеринбурге.

Преступление было совершено в ночь на 13 мая. На улице обнаружили тело гражданина одной из стран ближнего зарубежья с ранами в области шеи, затылка и рук.

Полицейские в кратчайший срок установили личность человека, который мог быть причастен к гибели потерпевшего. Однако стало известно, что подозреваемый уехал из Екатеринбурга.

В результате кропотливой работы сотрудники уголовного розыска задержали его в Пензе. Это оказался 22-летний земляк погибшего, работавший поваром в кафе. Он не стал отрицать свою вину и рассказал, что конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений. 13 мая дело завершилось дракой, во время которой он нанес оппоненту несколько ножевых ранений.

«В настоящее время гражданин находится под стражей. Максимальное наказание за подобное преступление - 15 лет лишения свободы», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.