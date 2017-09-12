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Криминал | В Пензе полицейские изъяли у двух мужчин партию «скорости»

12.09.2017|16:04
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Сотрудники УМВД задержали двух незаконных оптовиков, у них обнаружили партию «скорости», предназначавшуюся для наркозависимых пензенцев.

«Фотографировал ходил. Забирал товар, сдавал курьеру и фотографировал кладки», - рассказал задержанный.

В ходе личного досмотра у злоумышленников было обнаружено порядка 100 пакетов со «скоростью». Это лишь часть зелья, которое подельники собирались реализовать на территории Пензенской области.

«Также после анализа их гаджетов было установлено, что они успели разложить порядка 20 закладок. Все эти закладки с наркотическим средством были изъяты», - сообщил начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в сбыте наркотиков грозит от

10 до 20 лет лишения свободы.

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