12.09.2017 | 12:00

В Малосердобинском районе в отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 000 рублей.

7 сентября около села Чунаки сотрудник ДПС остановил автомобиль, за рулем которого находился водитель, лишенный прав.

Сидевший в машине пассажир проследовал в служебное авто ДПС и попытался передать инспектору 2 000 рублей, чтобы тот выдал ему задержанное транспортное средство, хотя прав при себе у него также не было.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, незаконные действия сельчанина были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним: в Спасском районе 30-летний водитель, который перевозил иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории России, решил дать инспектору ДПС 1 500 рублей в качестве взятки.