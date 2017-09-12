12.09.2017 | 13:46

Во вторник, 12 сентября, вступил в силу приговор Белинского районного суда в отношении 56-летнего жителя райцентра. Мужчину признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

В период с июня по октябрь прошлого года единственный учредитель и директор ООО «Пожсфера», вводя в заблуждение индивидуальных предпринимателей, проводил осмотр и обследование газового оборудования и систем вентиляции в котельных, расположенных в нежилых помещениях. При этом соответствующей лицензии у него не было.

Затем мужчина выдавал бизнесменам поддельные акты обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, за которые те платили по 1 300 рублей.

Как сообщили в пресс-службе райсуда, с таким документом собственник помещения мог получить акт готовности системы газопотребления до включения в работу газоиспользующих установок, в том числе сезонного действия в отопительном сезоне.

В итоге за незаконно оказанные услуги директор получил в общей сложности 11 700 рублей.

Впоследствии он добровольно возместил нанесенный потерпевшим ущерб. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.