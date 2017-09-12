12.09.2017 | 10:00

В понедельник, 11 сентября, в полицию обратилась 92-летняя жительница Пензы. Из ее квартиры на улице Ворошилова украли 120 тысяч рублей.

Пенсионерка рассказала, что деньги похитила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда. Хозяйка впустила ее в дом, чтобы та смогла якобы проверить квитанции об оплате капитального ремонта.

Мошенница отвлекла пожилую женщину и присвоила ее накопления.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности злоумышленницы и ее задержанию», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России. Возбуждено уголовное дело.

В полиции уточнили приметы мошенницы. Ей на вид 35 лет, рост 160 см. У женщины среднее телосложение, круглое лицо. Во время визита к пенсионерке она была в черной куртке и брюках такого же цвета.