Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|12 сен 2017|11:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+24oC
Завтра | Ясно |
  68.65  |  $  57.17
 

Криминал | Псевдосотрудница пенсионного фонда похитила у пензячки 120 тысяч рублей

12.09.2017|10:00
Печать

В понедельник, 11 сентября, в полицию обратилась 92-летняя жительница Пензы. Из ее квартиры на улице Ворошилова украли 120 тысяч рублей.

Пенсионерка рассказала, что деньги похитила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда. Хозяйка впустила ее в дом, чтобы та смогла якобы проверить квитанции об оплате капитального ремонта.

Мошенница отвлекла пожилую женщину и присвоила ее накопления.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности злоумышленницы и ее задержанию», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России. Возбуждено уголовное дело.

В полиции уточнили приметы мошенницы. Ей на вид 35 лет, рост 160 см. У женщины среднее телосложение, круглое лицо. Во время визита к пенсионерке она была в черной куртке и брюках такого же цвета.

0
0
0
0
Гость|12.09.2017 10:58|

Какая хорошая новость!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!