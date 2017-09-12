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Криминал | Мошенник под видом сотрудника банка выманил у пензячки 15 тысяч рублей

12.09.2017|11:27
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41-летняя жительница Пензы лишилась денег, поверив интернет-мошеннику.

В соцсети «Одноклассники» пензячка познакомилась с мужчиной, который представился сотрудником банка. Он предложил собеседнице положить на счет его абонентского номера 15 тысяч рублей и пообещал, что эта сумма увеличится до 40-50 тысяч.

Поверив в то, что вложенные средства могут вырасти втрое, женщина перевела деньги. После этого телефон «сотрудника банка» оказался отключенным, а страница в «Одноклассниках» - заблокированной.

Обманутая пользовательница соцсети обратилась в полицию. Как выяснилось, она знала о подобных способах мошенничества. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|12.09.2017 11:54|

Даже смеяться лень.

Гость|12.09.2017 12:18|

Буртасы всегда были с широкой душой и отсутствием ума.

Имя: Гость
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