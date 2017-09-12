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Криминал | Кузнечанин, снабдивший женщину наркотиками, отправится в колонию

12.09.2017|09:38
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42-летний житель Кузнецка, обвинявшийся в незаконном сбыте наркотических средств, спустя год после содеянного предстал перед судом.

В марте 2016-го за употребление наркотиков к административной ответственности привлекли кузнечанку. Но в отношении того, кто продал ей товар, уголовное дело возбуждено не было.

«В июне 2017-го факт уголовно наказуемого деяния был выявлен. Сбытчик наркотиков установлен и привлечен к уголовной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге суд назначил кузнечанину наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима.

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Гость|12.09.2017 10:03|

penzainform.ru писал(a):

факт уголовно-наказуемого деяния
А кем был выявлен факт уголовно-наказуемого деяния? Прокуратурой или кем-то еще? Что-то нам недоговаривают

Гость|12.09.2017 10:56|

Зайдите на сайт прокуратуры области. Там с подробностями.

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