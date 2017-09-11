В пятницу, 8 сентября, в Каменке произошло убийство. В нем подозревается 21-летняя девушка.
По данным следствия, в ночь с 7 на 8 сентября 45-летний житель Пензенского района находился у знакомых в Каменке. Во время застолья между гостем и дочерью его друзей разгорелась ссора.
Девушка схватила нож и нанесла им многочисленные удары в грудь, тело и руки мужчины. От нанесенных ран он скончался на месте происшествия.
Как сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области, подозреваемая задержана. Устанавливаются обстоятельства трагедии, расследование уголовного дела продолжается.
penzainform.ru писал(a):Что? Чет я не понял? Ему или им?