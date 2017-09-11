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Криминал | Житель Пензенского района погиб в Каменке от руки дочери своих друзей

11.09.2017|15:32
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В пятницу, 8 сентября, в Каменке произошло убийство. В нем подозревается 21-летняя девушка.

По данным следствия, в ночь с 7 на 8 сентября 45-летний житель Пензенского района находился у знакомых в Каменке. Во время застолья между гостем и дочерью его друзей разгорелась ссора.

Девушка схватила нож и нанесла им многочисленные удары в грудь, тело и руки мужчины. От нанесенных ран он скончался на месте происшествия.

Как сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области, подозреваемая задержана. Устанавливаются обстоятельства трагедии, расследование уголовного дела продолжается.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|11.09.2017 16:02|

penzainform.ru писал(a):

Девушка схватила нож и нанесла им многочисленные удары в грудь, тело и руки мужчины.
Что? Чет я не понял? Ему или им?

Гость|11.09.2017 16:13|

Чет ты совсем не в теме --" Девушка схватила нож и нанеслаим читай (НОЖОМ)многочисленные удары" думаю теперь ты понял наконец то.

Гость|11.09.2017 16:20|

Перепили?Может он приставать к ней начал?

Гость|11.09.2017 16:31|

Гость писал(a):

Что? Чет я не понял? Ему или им?
Ему им

Гость|11.09.2017 16:39|

Может он приставать к ней начал?))

скорее уму разуму учить.

Гость|11.09.2017 16:40|

Задел за живое -вот и получил нож в грудь...

Гость|11.09.2017 16:58|

А друзья-родители где были?

Гость|11.09.2017 17:01|

А в каменке быдляк один живет, что ни урод, то из каменки.

Гость|11.09.2017 17:29|

Гость писал(a):

Задел за живое -вот и получил нож в грудь...
Случайно задел, или все-таки домогался?

Имя: Гость
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