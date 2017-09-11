11.09.2017 | 15:32

В пятницу, 8 сентября, в Каменке произошло убийство. В нем подозревается 21-летняя девушка.

По данным следствия, в ночь с 7 на 8 сентября 45-летний житель Пензенского района находился у знакомых в Каменке. Во время застолья между гостем и дочерью его друзей разгорелась ссора.

Девушка схватила нож и нанесла им многочисленные удары в грудь, тело и руки мужчины. От нанесенных ран он скончался на месте происшествия.

Как сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области, подозреваемая задержана. Устанавливаются обстоятельства трагедии, расследование уголовного дела продолжается.