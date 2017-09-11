11.09.2017 | 11:41

В магазине, расположенном в рабочем поселке Тамала, произошла ночная кража. Об этом в полицию сообщила представитель торговой организации.

Злоумышленник спилил металлическую решетку, повредил пластиковое окно, проник в магазин и украл из кассового аппарата 7 000 рублей.

На месте преступления сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили отпечатки пальцев. По ним полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель.

«Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.