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Криминал | В Тамале полицейские нашли магазинного вора по отпечаткам пальцев

11.09.2017|11:41
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В магазине, расположенном в рабочем поселке Тамала, произошла ночная кража. Об этом в полицию сообщила представитель торговой организации.

Злоумышленник спилил металлическую решетку, повредил пластиковое окно, проник в магазин и украл из кассового аппарата 7 000 рублей.

На месте преступления сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили отпечатки пальцев. По ним полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель.

«Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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