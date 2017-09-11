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Криминал | В Спасском районе нарушитель предложил инспектору ДПС 1 500 рублей

11.09.2017|16:11
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В Спасском районе в отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки полицейскому.

6 сентября на посту ГИБДД в Спасском районе инспектор ДПС остановил машину, в салоне которой находились иностранные граждане.

Чтобы на пассажиров, нарушивших режим пребывания на территории России, не составляли протоколы об административных правонарушениях, водитель решил дать инспектору 1 500 рублей в качестве взятки.

Однако довести дело до конца мужчина не смог: его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Гость|11.09.2017 18:16|

Не понял иностранец широкой русской души.

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