В Спасском районе в отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки полицейскому.
6 сентября на посту ГИБДД в Спасском районе инспектор ДПС остановил машину, в салоне которой находились иностранные граждане.
Чтобы на пассажиров, нарушивших режим пребывания на территории России, не составляли протоколы об административных правонарушениях, водитель решил дать инспектору 1 500 рублей в качестве взятки.
Однако довести дело до конца мужчина не смог: его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Не понял иностранец широкой русской души.