11.09.2017 | 16:11

В Спасском районе в отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки полицейскому.

6 сентября на посту ГИБДД в Спасском районе инспектор ДПС остановил машину, в салоне которой находились иностранные граждане.

Чтобы на пассажиров, нарушивших режим пребывания на территории России, не составляли протоколы об административных правонарушениях, водитель решил дать инспектору 1 500 рублей в качестве взятки.

Однако довести дело до конца мужчина не смог: его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.