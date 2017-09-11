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Криминал | В Пензе полицейские задержали нелегального продавца сим-карт

11.09.2017|17:26
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В Пензе ведется борьба не только с серыми зарплатами, но и с серыми картами памяти для мобильных телефонов. Сотрудниками отдела «К» УМВД России по области задержан молодой человек, который пытался сбыть 200 симок, но его вовремя задержали.

«Данные сим-карты были проданы гражданином без оформления каких-либо документов»,- сообщил оперативный сотрудник.

23-летний житель Пензы купил у неизвестного человека сим-карты по 10 рублей за штуку, а продать хотел по 20, заработав при этом 2 000.

«Согласно требованиям федерального законодательства, продажа сим-карт неуполномоченными лицами с рук в неофициальных центрах продаж без заключения договоров с гражданами запрещена. Однако в Интернете можно найти объявление о продаже сим-карт без заключения соответствующего договора», - пояснил начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.

«До сегодняшнего дня я не задумывался о том, что нельзя этим заниматься. Сейчас я понял, что это наказуемо. Поэтому нет, не буду этим заниматься», - признался подозреваемый.

Несмотря на раскаяние, нелегальный продавец серых симок будет наказан по закону. Ему грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

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