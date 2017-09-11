Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 сен 2017|16:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+22oC
Завтра | Облачно |
  68.65  |  $  57.17
 

Криминал | В Пензе механик сознался в угоне «десятки» со станции техобслуживания

11.09.2017|15:04
Печать

35-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Она сообщила, что ее ВАЗ-2110 похитили с территории станции технического обслуживания, расположенной на улице Львовской.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению преступления причастен 40-летний автомеханик СТО.

Во время опроса мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, признался в содеянном.

«По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

0
0
0
0
Гость|11.09.2017 15:37|

Ну что сказать, опытный механик определил, что сему хламовозу, уже как 15 лет назад нужно было отправиться на переплавку. Вот он и помог, дабы беды не случилось.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!