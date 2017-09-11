11.09.2017 | 15:04

35-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Она сообщила, что ее ВАЗ-2110 похитили с территории станции технического обслуживания, расположенной на улице Львовской.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению преступления причастен 40-летний автомеханик СТО.

Во время опроса мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, признался в содеянном.

«По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.