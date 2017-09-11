11.09.2017 | 10:36

В суд Ленинского района Пензы поступило дело об ограблении пенсионерки, которое совершила неоднократно судимая 22-летняя женщина.

Молодая незнакомка, находившаяся на 7-м месяце беременности, постучалась в квартиру, где проживала 68-летняя пензячка, и попросила денег якобы на похороны.

Женщина отказалась расстаться со своими кровными, однако незваная гостья не собиралась уходить с пустыми руками. Она отодвинула хозяйку и вошла в жилище. Возмущенная владелица квартиры попробовала выгнать настырную незнакомку, но та толкнула ее с такой силой, что пенсионерка упала.

Пока хозяйка пыталась подняться, визитерша схватила кухонный нож и, угрожая им, забрала 4 100 рублей и скрылась из квартиры.

«В ходе предварительного расследования обвиняемая заключена под стражу. В настоящее время она содержится в СИЗО», - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда г. Пензы.