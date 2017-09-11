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Криминал | В Каменке директор центра культуры осужден за растрату

11.09.2017|09:41
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Суд вынес приговор директору Центра культуры и досуга города Каменки. Он признан виновным в растрате.

Супруга руководителя центра по совместительству трудилась в этом же учреждении. В мае 2016 года она не работала, а находилась по личным делам в Москве. Однако директор устно отдал распоряжение главному бухгалтеру начислить его жене зарплату за полностью отработанный месяц.

В результате супруге директора была необоснованно выплачена зарплата в сумме 6 656 руб., а учреждению нанесен материальный ущерб.

«Виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|11.09.2017 10:09|

Очень зрелищно,ЦИРК .Стыдно за прокуратуру.

Гость|11.09.2017 10:44|

Это распространённая практика.Принимают на "работу" жён,любовниц,друзей...и они только числятся.

Гость|11.09.2017 11:09|

penzainform.ru писал(a):

В результате супруге директора была необоснованно выплачена зарплата в сумме 6 656 руб., а учреждению нанесен материальный ущерб.
У Васильевой дыханье спёрло. Вдруг ею Пензенские правоохранители займутся.

Гость|11.09.2017 11:17|

Зарплата за Полностью отработанный месяц в размере 6 656 руб.? - За такую растрату наказание в виде 2 лет лишения свободы? Да расстреливать надо всех подряд!!! Совсем с ума сошли!

Гость|11.09.2017 11:21|

Цирк!

Гость|11.09.2017 11:23|

Надо репостнуть новость Сердюкову и Васильевой - пусть поржут!

Стыдно за страну, которой горжусь. Гнилая система по принципу "Кто сильнее-тот и прав"

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