11.09.2017 | 09:41

Суд вынес приговор директору Центра культуры и досуга города Каменки. Он признан виновным в растрате.

Супруга руководителя центра по совместительству трудилась в этом же учреждении. В мае 2016 года она не работала, а находилась по личным делам в Москве. Однако директор устно отдал распоряжение главному бухгалтеру начислить его жене зарплату за полностью отработанный месяц.

В результате супруге директора была необоснованно выплачена зарплата в сумме 6 656 руб., а учреждению нанесен материальный ущерб.

«Виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.