11.09.2017 | 17:48

В Пензе представитель общества с ограниченной ответственностью был оштрафован за взятку. Мужчина, желая снизить налоги компании до минимального размера, предложил должностному лицу уменьшить сумму недоимки и пени за вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.

«Ранее в ходе проведения проверки было установлено расхождение в налоговых выплатах на достаточные суммы, которые организация должна была вернуть в бюджет», - уточнили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

За коррупционное правонарушение представитель фирмы был приговорен к штрафу в размере 7 миллионов рублей. Суд рассрочил оплату, установив выплачивать по 700 000 в течение 10 месяцев.

«Должник исправно соблюдает условия рассрочки, осознавая, что ее неисполнение может привести к замене на реальный срок наказания», - резюмировали в пресс-службе.