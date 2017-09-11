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Криминал | Представитель пензенской фирмы заплатит 7 млн штрафа за взятку

11.09.2017|17:48
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В Пензе представитель общества с ограниченной ответственностью был оштрафован за взятку. Мужчина, желая снизить налоги компании до минимального размера, предложил должностному лицу уменьшить сумму недоимки и пени за вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.

«Ранее в ходе проведения проверки было установлено расхождение в налоговых выплатах на достаточные суммы, которые организация должна была вернуть в бюджет», - уточнили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

За коррупционное правонарушение представитель фирмы был приговорен к штрафу в размере 7 миллионов рублей. Суд рассрочил оплату, установив выплачивать по 700 000 в течение 10 месяцев.

«Должник исправно соблюдает условия рассрочки, осознавая, что ее неисполнение может привести к замене на реальный срок наказания», - резюмировали в пресс-службе.

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