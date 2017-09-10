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Криминал | Жители Ульяновска признались в краже жевательной резинки из магазина в Пензе

10.09.2017|10:48
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В Пензе полицейские по горячим следам раскрыли кражу из магазина на улице Фурманова.

За помощью к стражам порядка обратилась представитель торговой организации. Она рассказала, что воры похитили из магазина семь упаковок жевательной резинки.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа внимательно изучила записи камер видеонаблюдения, имеющихся в торговом зале. Это помогло установить причастность к совершению преступления троих жителей Ульяновска в возрасте от 19 до 26 лет.

Молодых людей задержали. Оказалось, что двое уже привлекались к уголовной ответственности.

«Они признались в содеянном. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|10.09.2017 12:28|

В "Белый Лебедь" их! Пожизненно!

Гость|10.09.2017 12:59|

Таких отмороженных бандитов свет еще не видел

Гость|10.09.2017 13:01|

А В ОСТАЛЬНОМ ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА ВСЕ ХОРОШО ВСЕ ХОРОШО

Гость|10.09.2017 13:49|

Я думал что такие новости бывают только в юмористических передачах.

Имя: Гость
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